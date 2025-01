Grande Fratello, stasera 23 gennaio: chi verrà ripescato? Le anticipazioni

(Adnkronos) – Il Grande Fratello torna questa sera, giovedì 23 gennaio, su Canale 5 in prima serata con un nuovo appuntamento. Si prospetta una puntata ricca di colpi di scena, a partire dal televoto flash che Alfonso Signorini ha aperto lunedì 20 gennaio con la possibilità di far rientrare nella Casa quattro ex concorrenti, eliminati nel corso di questa edizione. Tramite un televoto flash i telespettatori hanno votato il loro ex concorrente preferito. Sei sono i concorrenti rientrati momentaneamente nella Casa: Jessica Morlacchi, Helena Prestes, Federica Petagna, Iago Garcia, Michael Castorino ed Eva Grimaldi. Gli ex concorrenti hanno trascorso questi ultimi quattro giorni in tugurio e questa sera tramite i risultati del televoto solo quattro di loro torneranno ufficialmente nella Casa e saranno ammessi come nuovi concorrenti del Grande Fratello, gli altri due abbandoneranno ufficialmente il reality show. Il televoto verrà chiuso in diretta questa sera. La scelta del Grande Fratello di aprire questo televoto ha dato spazio a un nuovo dibattito nella Casa. Luca Calvani, in particolare, non approva il possibile rientro nella Casa di Jessica Morlacchi che si è autoeliminata: “Una che si ritira, si ritira definitivamente. Altrimenti ci saremmo ritirati tutti per alcune settimane”, ha tuonato il concorrente. Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, invece, non sarebbero d’accordo al rientro di Helena Prestes nella Casa, considerando i malumori e gli scontri del passato. Quale sarà il risultato del televoto? Appuntamento alle 21:30 su Canale 5. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)