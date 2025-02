Grande Fratello, stasera 27 febbraio: il risultato del televoto e lo sconforto di Helena

(Adnkronos) – Il Grande Fratello torna questa sera, giovedì 27 febbraio, con un nuovo appuntamento. Il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini è sempre più vicino alla finale: chi dovrà abbandonare la Casa nella puntata di questa sera? Nella scorsa puntata, andata in onda lunedì 24 febbraio, Jessica Morlacchi è stata eletta ufficialmente come la seconda finalista di quest’edizione del Grande Fratello. A decretarla è stata il pubblico attraverso un televoto flash aperto dal conduttore Alfonso Signorini tra la 37enne, Amanda Lecciso, Stefania Orlando ed Helena Prestes . Il primo finalista è invece Lorenzo Spolverato, scelto durante la puntata del 10 febbraio. Spazio a Helena Prestes, che durante la settimana ha vissuto un momento di sconforto pensando al rapporto con Zeudi, ormai al capolinea. La modella brasiliana crede di essersi impegnata e di aver fatto un percorso coerente e sincero con tutti: “Sono stanca, triste”, ha ammesso. Questa sera uno dei concorrenti mandati al televoto dovrà abbandonare definitivamente la Casa. Chi sarà tra: Amanda Lecciso, Chiara Cainelli, Helena Prestes, Maria Teresa Ruta e Zeudi Di Palma? Appuntamento alle 21:30 su Canale 5 per scoprirlo. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)