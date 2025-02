Grande Fratello, Stefania Orlando ha lasciato temporaneamente la Casa: ecco il motivo

(Adnkronos) – “Stefania Orlando lascia momentaneamente la Casa del Grande Fratello”. Così la produzione del reality show condotto da Alfonso Signorini ha comunicato la decisione temporanea della concorrente. E sottolinea che i motivi sono “personali”. Nel comunicato diffuso dal sito ufficiale del Grande Fratello non sono stati chiariti i motivi che hanno spinto la concorrente Stefania Orlando ad abbandonare la Casa. La decisione è stata comunicata questa mattina, martedì 25 febbraio, proprio dopo la puntata andata in onda ieri sera, lunedì 24 febbraio, che ha visto l’eliminazione del concorrente Iago Garcia, che per Stefania Orlando era diventato un punto di riferimento dentro la Casa. Poche ore dopo il comunicato ufficiale, tuttavia, lo staff di Stefania Orlando attraverso una Instagram stories ha reso noto che la concorrente è tornata dentro la Casa del Grande Fratello: “Stefania è tornata nella Casa! Tutto sotto controllo, nessun problema, nulla di preoccupante. Grazie per i vostri messaggi di affetto e di interesse: il gioco continua!”, si legge. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)