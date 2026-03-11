Grande Fratello Vip parte con l’Open House: 4 concorrenti entrano in anticipo

13.9 C
REDAZIONE
REDAZIONE
(Adnkronos) –
Il Grande Fratello Vip debutta con un’inedita Open House. Per la prima volta nella storia del reality show di Canale 5, 4 concorrenti entreranno nella casa in anticipo, venerdì 13 marzo.  

I primi a scoprire i meandri della nuova Casa sono: Adriana Volpe, Raul Dumitras, Ibiza Altea e Renato Biancardi.  

La partenza ufficiale è fissata per martedì 17 marzo in prima serata su Canale 5. Sarà possibile seguire le vicende dei quattro concorrenti nelle finestre live disponibili sul sito di Grande Fratello Vip e su Mediaset Infinity, attraverso i social del programma e con clip in onda nei principali programmi della rete. 

La Casa di ‘Grande Fratello Vip’, condotto da Ilary Blasi, con al suo fianco le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli, quest’anno ospiterà 16 concorrenti. Oltre ad Adriana Volpe, Raul Dumitras, Ibiza Altea, e Renato Biancardi, protagonisti dell’Open House, la Porta Rossa si aprirà per Francesca Manzini, Marco Berry, Alessandra Mussolini, Raimondo Todaro, Giovanni Calvario, Dario Cassini, Paola Caruso, Nicolò Brigante, Antonella Elia, Barbara Prezia, Lucia Ilardo e GionnyScandal. 

