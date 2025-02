Gravina rieletto presidente Figc, Marotta: “Bene così”

(Adnkronos) – “Gravina? Si dà continuità al lavoro iniziato qualche anno fa, sono molto positivo, il clima è bello e sono ottimista. Auspico un futuro molto sorridente per tutto il movimento”. Così il presidente dell’Inter Beppe Marotta commentando la rielezione di Gravina come presidente della Federcalcio, lasciando l’Assemvlea di Lega a Roma. “C’è tanto da fare, anche in ambito delle infrastrutture, ma non solo sugli stadi, anche sulle strutture giovanili”, ha aggiunto Marotta che ha anche parlato della sua rielezione a consigliere federale in quota Lega di A: “Io metto a disposizione la mia esperienza con tanta motivazione e volontà, sono nato nel calcio ed è giusto che faccia questo”. Infine a chi gli chiede un commento sul derby e sull’arbitraggio ha risposto: “Oggi è una giornata dove si parla di politica calcistica, evitiamo ogni tipo di polemica”. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)