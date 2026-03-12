Graziano (Unicef): “Logistica per garantire diritti, distribuiti 3 mld vaccini nel mondo”

(Adnkronos) – “Alcuni dati aiutano a comprendere come la nostra missione si intrecci con il mondo della logistica: abbiamo distribuito quasi 3 miliardi di vaccini nel mondo, raggiungendo il 50% della popolazione globale in cinque anni. La logistica è un pilastro essenziale: il diritto alla salute e all’istruzione non possono essere garantiti se mancano gli strumenti per tradurli in pratica. Abbiamo riconosciuto in Alis una visione comune basata sul dovere sociale e sulla coesione”. Sono le parole di Nicola Graziano, presidente Unicef Italia, oggi a Verona al panel ‘Il ruolo di società, mondo del lavoro e terzo settore per costruire una vera inclusione’, uno degli incontri del programma di Casa Alis, lo spazio dell’Associazione logistica dell’intermodalità sostenibile, dedicato a interviste e conferenze istituzionali a LetExpo2026.

Il presidente Graziano fa sapere che con Alis sono già “in cantiere una serie di progetti e proposte” nella convinzione che “ogni scelta debba attraversare i tempi e le generazioni, proprio come sancito dalla recente riforma della Costituzione. Gli articoli 9 e 41 – evidenzia – oggi orientano l’economia e le aziende private verso la tutela della salute, dello sviluppo e della dignità”. E aggiunge: “Il concetto di ‘nuove generazioni’ introdotto nella Costituzione è un obiettivo da interpretare insieme, poiché ogni decisione supera confini geografici e temporali. Non possiamo agire nel presente senza guardare al domani: questa è la missione fondamentale dell’Unicef, che intendiamo portare avanti con forza insieme alle istituzioni e ai nostri partner”.

