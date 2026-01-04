6.6 C
Firenze
lunedì 5 Gennaio 2026
Grecia, voli sospesi in tutto il Paese per guasto a sistema di controllo

REDAZIONE
(Adnkronos) – Tutti i voli in entrata e in uscita dalla Grecia sono stati sospesi a causa di un guasto alle comunicazioni a livello nazionale che ha interrotto i sistemi di controllo del traffico aereo. Lo riferisce l’emittente statale greca Ert. 

Tutti gli aeroporti del Paese sono interessati, compresi gli scali internazionali di Atene e Salonicco. I viaggiatori sono stati informati tramite Sms. 

Secondo l’autorità per l’aviazione civile greca (Hcaa), il problema riguarda i sistemi radio e di comunicazione centrali utilizzati dai centri di controllo dello spazio aereo greco. I ​​controllori del traffico aereo non sarebbero in grado di comunicare tra loro. 

Su Flightradar24, servizio online di tracciamento dei voli in tempo reale, lo spazio aereo greco appare quasi vuoto. Tutti i voli verso lo spazio aereo greco vengono dirottati, secondo quanto riporta Ert. Non è noto quando potranno riprendere le normali operazioni di volo. 

© Riproduzione riservata

