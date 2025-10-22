Greggio e Iacchetti scaldano i motori per la nuova ‘Striscia’ in prima serata: cosa sappiamo

(Adnkronos) –

Sarà la coppia storica composta da Ezio Greggio e Enzo Iacchetti a condurre lo sbarco in prima serata di ‘Striscia la notizia’? In molti pensano di sì dopo che Greggio, intervenendo il 19 ottobre a ‘Domenica In’ con un videomessaggio affettuoso rivolto a Iacchetti che era ospite di Mara Venier, ha detto: “Sono molto contento perché a breve torneremo a lavorare insieme nella nostra trasmissione. Non vedo l’ora di rivederti da vicino e abbracciarti”. Ma alla domanda di Mara Venier su quando ricomincerà ‘Striscia la Notizia’, Iacchetti ha preferito non sbilanciarsi: “Non si sa, Mara. Gira voce che si cominci, questa è l’unica cosa che posso dire”.

Non è chiaro infatti se ‘Striscia’, nella nuova versione di prima serata, tornerà in onda nella seconda settimana di novembre, come profetizzato da Jimmy Ghione all’inizio di settembre, ospite della rassegna ‘Protagonisti’ a La Spezia, quando però non era ancora stato svelato il cambio di collocazione dall’access prime time al prime time. Ma secondo i ben informati, il ritorno dovrebbe avvenire comunque entro novembre, per mantenere la promessa fatta da Pier Silvio Berlusconi a luglio durante la presentazione dei palinsesti di Mediaset, quando disse che se anche ‘La Ruota’ avesse fatto “un trilione di ascolti”, il programma di Antonio Ricci sarebbe tornato “in una nuova veste” a novembre.

Il piano di produzione del nuovo show di prima serata, che presenterà il tg satirico in una versione inedita adattata ai tempi e al pubblico del prime time, è – a quanto apprende l’Adnkronos – ancora in fase di definizione. A Mediaset le bocche sono cucitissime. Tanti sarebbero ancora i dettagli da stabilire, a partire dalla serata prescelta per la collocazione in palinsesto. Tranne il sabato sera, occupato da ‘Tu sì que vales’ costantemente leader, le altre serate sono tutte candidabili, persino quella del lunedì, dove attualmente c’è il ‘Grande Fratello’, che però per sua natura è uno show che potrebbe potenzialmente spostarsi in altra serata, giacché i concorrenti sono nella ‘casa’ 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

