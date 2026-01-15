11.2 C
giovedì 15 Gennaio 2026
Groenlandia, arrivati i primi militari dalla Francia

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
(Adnkronos) – Sono arrivati in Groenlandia i primi 15 militari francesi attesi sull’isola. Lo ha reso noto l’emittente Bfmtv citando una fonte militare. Prevista anche la presenza di militari tedeschi e svedesi. 

Dopo la fumata nera tra Stati Uniti, Danimarca e Groenlandia durante il vertice alla Casa Bianca, e la decisione della Danimarca di aumentare la presenza militare nell’isola, a stretto giro Francia e Germania hanno annunciato l’intenzione di mandano soldati come parte della nuova esercitazione europea dell’Artico. 

Anche la Svezia ha deciso di muoversi in tal senso: “Alcuni ufficiali delle forze armate svedesi arrivano oggi (ieri, ndr) in Groenlandia. Fanno parte di un gruppo proveniente da diversi Paesi alleati”, ha reso noto il premier svedese Ulf Kristersson in un post su X. “Insieme prepareranno le prossime fasi dell’esercitazione danese Operation Arctic Endurance”, ha aggiunto, precisando che l’invio di truppe avviene “su richiesta della Danimarca”.  

“Penso che troveremo una soluzione”, ha detto in ogni caso il presidente Usa Donald Trump, che non ha partecipato al summit alla Casa Bianca. “Abbiamo bisogno della Groenlandia per motivi di sicurezza. Abbiamo ottimi rapporti con la Danimarca. Se noi non entriamo, entrano Russia e Cina. La Danimarca non potrà farci niente, noi possiamo. Non sono il primo” a volere la Groenlandia, “la voleva il presidente Truman. E’ un tema di cui si parla da centinaia di anni, non è nulla nuovo”, dice il presidente nello Studio Ovale.  

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com

© Riproduzione riservata

