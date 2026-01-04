6.6 C
lunedì 5 Gennaio 2026
Groenlandia dai colori Usa, Danimarca contro la moglie del consigliere di Trump

(Adnkronos) – Protesta la Danimarca dopo che la moglie del consigliere più influente del presidente Usa Donald Trump ha pubblicato sui social media un’immagine della Groenlandia dipinta con i colori della bandiera degli Stati Uniti. Katie Miller, sposata con il vicecapo dello staff di Trump, Stephen Miller, ha caricato l’immagine del territorio autonomo danese sul suo profilo X nella notte di ieri, giorno in cui si è svolta l’operazione militare Usa contro il Venezuela. Il post di Miller, che ha lavorato come addetta stampa al Dipartimento di Sicurezza interna e per l’allora vicepresidente Mike Pence nel primo mandato di Trump, riportava una sola parola sopra l’immagine: “PRESTO”. 

Oggi l’ambasciatore della Danimarca negli Usa, Jesper Moeller Soerensen, ha reagito con un proprio post affermando che il Paese si aspetta “il pieno rispetto per l’integrità territoriale” danese, ricondividendo il link all’immagine di Katie Miller. “Solo un promemoria amichevole sugli Usa e il Regno di Danimarca: siamo stretti alleati e dovremmo continuare a lavorare insieme come tali. La sicurezza degli Usa è anche la sicurezza della Groenlandia e della Danimarca”, ha scritto, sottolineando che il territorio autonomo fa già parte della Nato, che Copenaghen e Washington collaborano per garantire la sicurezza nell’Artico, e che il regno “ha potenziato significativamente i suoi sforzi per la sicurezza nell’Artico: solo nel 2025 abbiamo stanziato 13,7 miliardi di dollari che possono essere utilizzati nell’Artico e nel Nord Atlantico. Perché prendiamo sul serio la nostra sicurezza comune”. 

Nel corso del primo anno del suo secondo mandato, Trump ha più volte reiterato il proprio desiderio di vedere la Groenlandia annessa agli Usa. Le mosse del suo governo verso tale obiettivo, tra cui la recente nomina di un inviato presidenziale nel territorio danese, hanno suscitato l’ira sia di Copenaghen che dell’Unione europea. Inoltre, l’operazione condotta ieri contro Caracas e la cattura del leader venezuelano Nicolas Maduro ha scosso gli alleati europei degli Usa: ieri Trump ha dichiarato che gli Usa “gestiranno” il Venezuela a tempo indeterminato e sfrutteranno le sue enormi riserve di petrolio. In passato il presidente Usa ha sostenuto che annettere la Groenlandia servirebbe gli interessi di sicurezza nazionale Usa, data la sua posizione strategica nell’Artico e la sua ricchezza di minerali critici per i settori high-tech. 

 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

