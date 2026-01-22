1.7 C
Groenlandia, Danimarca a Trump: “Pronti a dialogo ma nel rispetto integrità territoriale”

(Adnkronos) – La Danimarca desidera proseguire “un dialogo costruttivo con i propri alleati” riguardo alla Groenlandia e alla sicurezza nell’Artico, ma nel rispetto della propria “integrità territoriale”. Lo ha dichiarato la premier Mette Frederiksen. “Possiamo negoziare tutti gli aspetti politici: sicurezza, investimenti, economia. Ma non possiamo negoziare la nostra sovranità”, si legge in un comunicato.  

La questione della sovranità della Groenlandia non è stata affrontata, ma è stata confermata dopo l’annuncio del presidente americano Donald Trump di un progetto di accordo con il segretario generale della Nato Mark Rutte, che ha anche assicurato che il tema non è stato affrontato durante le discussioni con il leader Usa.  

Il primo ministro danese ha sottolineato di aver “coordinato i propri sforzi” con il governo groenlandese durante tutto il processo di discussione. “Abbiamo mantenuto uno stretto dialogo con la Nato e ho parlato regolarmente con il segretario generale Mark Rutte, in particolare prima e dopo l’incontro con il presidente Trump a Davos”, ha spiegato. “Il Regno di Danimarca desidera continuare un dialogo costruttivo con i suoi alleati sui modi per rafforzare la sicurezza nell’Artico, compreso il Golden Dome statunitense, a condizione che ciò avvenga nel rispetto della nostra integrità territoriale”. 

internazionale/esteri

