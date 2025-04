Groenlandia, Trump fa i conti: quanto costa l’isola, caccia al prezzo giusto

(Adnkronos) –

Donald Trump vuole la Groenlandia a tutti i costi. Quanto costa l’isola? Qual è il prezzo da pagare? La Casa Bianca sta preparando una stima di quanto costerebbe al governo federale americano il controllo del territorio autonomo, lo sforzo più concreto ad oggi per trasformare in una decisione politica attuabile il desiderio del presidente degli Stati Uniti. Il quadro viene delineato dal ‘Washington Post’, che cita tre persone a conoscenza della vicenda. Mentre le richieste di Trump suscitavano l’indignazione internazionale e il rifiuto della Danimarca, nelle ultime settimane i funzionari della Casa Bianca si sono messi al lavoro per determinare le ramificazioni finanziarie di una Groenlandia territorio degli Stati Uniti, compresi i costi di fornitura dei servizi governativi per i suoi 58mila residenti. All’ufficio bilancio della Casa Bianca, i dipendenti hanno operato per cercare di determinare il costo potenziale del mantenimento del territorio se acquisito e per cercare di stimare quali entrate per il Tesoro degli Stati Uniti potrebbero arrivare dalle risorse naturali del posto. Tra le opzioni allo studio, quella di offrire al governo della Groenlandia un accordo più vantaggioso di quello offerto dai danesi, che attualmente sovvenzionano i servizi dell’isola per un importo di circa 600 milioni di dollari l’anno. “Si tratta di una cifra molto più alta”, ha dichiarato un funzionario che ha familiarità con i piani. Trump ha detto più volte che gli Stati Uniti “otterranno” la Groenlandia. “Al 100%”, ha ribadito sabato alla Nbc News. Alla domanda se si ricorrerà all’uso della forza, ha risposto che c’è una “buona possibilità di farlo senza l’impiego della forza militare”, ma – ha aggiunto – “non tolgo nulla dal tavolo”. “Il presidente ritiene che la Groenlandia sia un luogo strategicamente importante ed è convinto che i groenlandesi starebbero meglio se protetti dagli Stati Uniti dalle moderne minacce nella regione artica”, ha dichiarato Anna Kelly, vice segretario stampa della Casa Bianca, in una e-mail. “Il presidente Trump è impegnato a stabilire una pace a lungo termine in patria e all’estero”. Situata in un punto nevralgico tra l’Oceano Artico e l’Oceano Atlantico, la Groenlandia è vicina a rotte importanti per il trasporto marittimo e anche per gli spostamenti militari, compresi i sottomarini. Di qui l’interesse. Ma la questione – secondo le fonti citate dal ‘Washington Post’ – non è ancora in cima alla lista delle priorità di sicurezza nazionale. Prima sarà necessario mettere fine alla guerra tra Russia e Ucraina, assicurare la pace in Israele e a Gaza e aver scoraggiato l’Iran – tutti punti all’ordine del giorno per quest’anno. Poi la Groenlandia, un ‘bonus’. Intanto l’analisi dei costi, effettuata per Russell Vought, direttore dell’Ufficio per la gestione e il bilancio, dal personale della divisione Affari internazionali dell’ufficio. L’amministrazione Trump spera di convincere l’opinione pubblica statunitense che il governo federale recupererebbe i costi in Groenlandia attraverso le ‘royalties’ sui minerali e le tasse pagate per le attività commerciali. E naturalmente lavora per convincere quella groenlandese: la Casa Bianca sta esaminando i modi per “addolcire la pillola” per rendere più attraente per la Groenlandia il far parte degli Stati Uniti. Ma il potenziale ritorno economico delle risorse minerarie della Groenlandia non è chiaro, mentre l’interesse di Trump a strappare il controllo dell’isola a un alleato della Nato ha suscitato sconcerto e incredulità a Copenaghen, che ha ripetutamente dato prova di apertura rispetto all’idea che Washington aumenti la sua presenza militare ed economica in Groenlandia senza modificarne i confini territoriali. Il primo ministro danese Mette Frederiksen ha in programma una visita di tre giorni sull’isola, a partire da oggi, su invito del nuovo governo groenlandese, anche per dimostrare l’impegno della Danimarca ad approfondire i legami con il territorio. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)