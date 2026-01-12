Groenlandia, Trump: “Potrei dover scegliere tra l’isola e la Nato”. Mercoledì incontro Usa-Danimarca

(Adnkronos) – Il presidente americano, Donald Trump, potrebbe trovarsi a dover scegliere tra la Groenlandia e preservare la Nato. Lo ha dichiarato lo stesso Trump al New York Times, come si legge nella trascrizione dell’intervista rilasciata nei giorni scorsi e pubblicata integralmente sul sito del giornale. Trump continua a rivendicare la Groenlandia per questioni di interesse nazionale dinanzi alle ‘minacce’ di Russia e Cina.

”Beh, non vorrei dirvelo, ma potrei dover fare una scelta”, ha detto Trump rispondendo a una domanda. ”Dovete capire. La Russia non è affatto preoccupata dalla Nato senza di noi. La Cina non è affatto preoccupata dalla Nato senza di noi”, ha affermato il tycoon. ”L’Europa sta diventando un posto molto diverso e devono davvero adattarsi. Voglio che si adattino”, ha aggiunto il presidente americano.

Parlando ai giornalisti mentre si trova a Zagabria, il segretario generale della Nato, Mark Rutte, ha detto che l’Alleanza atlantica lavora al rafforzamento della sicurezza nell’Artico: “Attualmente stiamo lavorando sui prossimi passi da fare per garantire che effettivamente proteggiamo collettivamente ciò che è in gioco”.

Funzionari dell’amministrazione Trump si incontreranno mercoledì con la controportante della Danimarca per affrontare la questione della Groenlandia. E’ quanto scrive Cbsnews, citando fonti diplomatiche, dopo che ieri la premier danese, Mette Frederiksen, ha confermato per questa settimana l’incontro tra il ministro degli Esteri, Lars Løkke Rasmussen, e il segretario di Stato americano, Marco Rubio.

Rubio ha detto la scorsa settimana al Congresso che Trump è interessato ad acquistare l’isola artica che è territorio autonomo danese, aggiungendo che si stanno valutando una serie di opzioni per l’acquisizione della Groenlandia, considerata da Trump essenziale per questioni di sicurezza nazionale, non escluso il ricorso alla forza militare.

“Se noi non prendiamo la Groenlandia, la Russia o la Cina la prenderanno e questo non possiamo permetterlo – ha scandito Trump la settimana scorsa alla Casa Bianca – vorrei fare un accordo con loro, è più facile, ma in un modo o in un altro avremo la Groenlandia, se non lo faremo con le buone lo faremo con le cattive”.

“La Groenlandia appartiene al suo popolo. Spetta alla Danimarca e alla Groenlandia, e solo a loro, decidere sulle questioni che riguardano la Danimarca e la Groenlandia. Nulla su di loro senza di loro”, ha dichiarato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, parlando con un gruppo di media europei tra cui il Corriere della Sera. “La sicurezza dell’Artico è di enorme importanza per noi – ha sottolineato – Ed è, in modo cruciale, un tema per la Nato”. L’Ue ha “un ottimo rapporto con la Groenlandia. Questo è importante. Stiamo investendo e accelerando il nostro lavoro lì. Nella nostra proposta di bilancio (per il 2028-2034) abbiamo raddoppiato i finanziamenti, portandoli a circa 530 milioni, il che dimostra il nostro impegno per il partenariato e l’importanza della sicurezza artica”.

—

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)