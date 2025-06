Gros-Pietro (Intesa-Sanpaolo): “Attenzione a circolarità nel nuovo piano d’impresa”

(Adnkronos) – “Nei prossimi mesi Intesa Sanpaolo preparerà il suo nuovo piano d’impresa, che durerà 4 anni. Sono qui, quindi, per apprendere cosa dovrà essere contenuto in questo piano, affinché per raggiungere gli obiettivi vengano impiegate risorse che si possano recuperare”. Lo afferma il presidente di Intesa Sanpaolo Gian Maria Gros-Pietro a Milano, intervenendo all’evento con il quale Cariplo Factory e Intesa Sanpaolo Innovation Center hanno rinnovato la partnership per il Circular Economy Lab. “In tema di economia circolare, condividiamo la necessità di smettere di trasformare le risorse in prodotti e i prodotti in rifiuti – aggiunge – bisogna continuare a rendere possibile la trasformazione. Noi siamo le persone che lo devono fare e, per farlo, bisogna trovare dei percorsi attraverso i quali non solo si raggiunga il traguardo ma si faccia anche in modo che le risorse impiegate per raggiungere il traguardo vengano recuperate”. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)