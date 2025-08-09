Gruppo pro Pal messo al bando in Gb, 365 arresti durante protesta a Londra

(Adnkronos) – Ancora arresti a Londra. Sono 365 le persone fermate durante la manifestazione di sostegno al gruppo Palestine Action, che è stato messo al bando come organizzazione terroristica. I media britannici riferiscono dell’aggiornamento fornito dalla Polizia dopo che questo pomeriggio centinaia di persone si sono radunate a Parliament Square per la manifestazione organizzata dal gruppo Defend Our Juries. E’ del mese scorso la decisione del ministro dell’Interno, Yvette Cooper, di mettere al bando Palestine Action. Il divieto implica che l’adesione o il sostegno al gruppo costituiscono un reato punibile con una pena fino a 14 anni di carcere —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)