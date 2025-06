Gsd ‘multinazionale della salute’, avanti obiettivo internazionalizzazione

(Adnkronos) – Gruppo San Donato (Gsd) leader della sanità privata in Italia e sempre più “multinazionale della salute”, con l’obiettivo di esportare l’eccellenza tricolore nel mondo grazie a un processo di internazionalizzazione che allarga via via i suoi orizzonti. E’ la missione ribadita dai vertici Gsd che oggi in conferenza stampa nella sede dell’Irccs ospedale Galeazzi-Sant’Ambrogio al Mind – Milano Innovation District hanno presentato i dati del bilancio consolidato 2024, la nuova governance e i progetti per il futuro. “Esportare il know-how sanitario italiano è una missione in cui credo profondamente – afferma Kamel Ghribi, vice presidente del Gruppo San Donato, fondatore e presidente Gksd – Parliamo di un sistema fondato su competenze mediche d’eccellenza, capacità gestionale e valori umani. Condividerlo con altri Paesi, soprattutto in aree come il Medio Oriente, significa promuovere non solo benessere, ma anche stabilità, cooperazione e diplomazia. La sanità può essere uno strumento di soft power e l’Italia ha un ruolo chiave da giocare su questo fronte”. (segue) —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)