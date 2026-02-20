12.4 C
Gualtieri su Piccoli Comuni: “Servono più investimenti e strategie”

(Adnkronos) – “I piccoli comuni rappresentano il 70% dei comuni e amministrano oltre il 55% del territorio nazionale. La responsabilità dell’essere sindaco nei piccoli comuni è molto significativa, si è creato un circolo vizioso che accelera lo spopolamento ma il calo della popolazione non riduce in modo proporzionale i costi e quindi rende più difficile mantenere dei presidi di servizi pubblici. Servono politiche strutturali che riguardano innanzitutto gli investimenti, quindi infrastrutture digitali sulla capacità di sostenere l’imprenditorialità locale”. Così il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, durante l’evento conclusivo degli Stati generali dei piccoli comuni di Anci, al centro congressi La Nuvola, a Roma.  

“Servono strategie stabili sul personale e sugli investimenti, sui servizi, su tante dimensioni dell’azione amministrativa sulle quali le politiche vanno pensate su scala nazionale e poi declinate in modo differenziato, tenendo conto di questa realtà. Noi siamo un paese unito – prosegue Gualtieri -, abbiamo il dovere di pensarci tutti parte della stessa nazione, nessuno deve essere lasciato da solo e tutti vanno sostenuti per il contributo che svolgono in questo straordinario impegno civico che non è solo politico, ma è una missione che ha portato tutti voi a scegliere di dedicare tanto tempo al bene comune, all’amministrazione del proprio territorio, alla rappresentanza di cittadini che poi trovano nel sindaco il punto di riferimento fondamentale. Questa missione unisce tutti, i grandi e i piccoli, il nord e il sud e penso che questi stati generali abbiano mostrato bene uno spirito di fratellanza, di amicizia, di solidarietà di comunità, ed è questo spirito la risorsa più preziosa”, conclude Gualtieri. 

