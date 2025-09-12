27.4 C
Firenze
venerdì 12 Settembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Gualtieri-Verdone e il Tevere, la caricatura spopola sui social

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri che davanti al Tevere parla con la voce di Carlo Verdone in uno dei suoi personaggi di ‘Gallo cedrone’ proponendo di asfaltare il fiume per far scorrere finalmente il traffico di Roma. La caricatura realizzata con l’IA da Federico Palmaroli alias #lepiubellefrasidiosho, spopola sui social.   A ispirare il video la rinnovata promessa fatta ieri dal sindaco di rendere il biondo Tevere balneabile entro 5 anni. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
27.4 ° C
27.8 °
25.8 °
54 %
2.6kmh
40 %
Ven
26 °
Sab
26 °
Dom
23 °
Lun
28 °
Mar
27 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

carabinieri (22)vigili del fuoco (11)Serie C (9)incendio (9)Gaza (9)incidente (8)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati