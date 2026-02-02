7.1 C
Firenze
lunedì 2 Febbraio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Guardia giurata spara alla moglie nel Beneventano: la donna è grave

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Avrebbe sparato più volte alla moglie con un fucile a Sant’Arcangelo Trimonte nel Beneventano. Fermata una guardia giurata di 37 anni per tentato omicidio. La donna di 45 anni è ricoverata in codice rosso all’ospedale San Pio di Benevento. È rimasta ferita ad una spalla e al fianco ed è stata operata. Dopo essere stata colpita la donna ha avuto la forza di fare una telefonata alla sorella per chiedere aiuto.  

Secondo la prima ricostruzione dei carabinieri, i due coniugi erano in fase di separazione e potrebbe esserci questa decisione alla base dell’ultima lite, sfociata nel tentato femminicidio di questa mattina. Il 37enne è attualmente in stato di fermo in caserma, in attesa di essere interrogato e delle decisione del pm. Nel frattempo, i carabinieri hanno effettuato i rilievi nell’abitazione e sequestrato le due automobili della coppia. 

 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
7.1 ° C
8.8 °
5.9 °
70 %
0.5kmh
75 %
Lun
7 °
Mar
10 °
Mer
9 °
Gio
11 °
Ven
9 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1543)ultimora (1368)sport (72)Eurofocus (61)demografica (42)carabinieri (16)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati