Guardia giurata spara alla moglie nel Beneventano: la donna è grave

(Adnkronos) – Avrebbe sparato più volte alla moglie con un fucile a Sant’Arcangelo Trimonte nel Beneventano. Fermata una guardia giurata di 37 anni per tentato omicidio. La donna di 45 anni è ricoverata in codice rosso all’ospedale San Pio di Benevento. È rimasta ferita ad una spalla e al fianco ed è stata operata. Dopo essere stata colpita la donna ha avuto la forza di fare una telefonata alla sorella per chiedere aiuto.

Secondo la prima ricostruzione dei carabinieri, i due coniugi erano in fase di separazione e potrebbe esserci questa decisione alla base dell’ultima lite, sfociata nel tentato femminicidio di questa mattina. Il 37enne è attualmente in stato di fermo in caserma, in attesa di essere interrogato e delle decisione del pm. Nel frattempo, i carabinieri hanno effettuato i rilievi nell’abitazione e sequestrato le due automobili della coppia.

—

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)