Guasto sulla linea dell’Alta Velocità fra Roma e Napoli, ritardi fino a 120 minuti

sabato 27 Settembre 2025
REDAZIONE
REDAZIONE
(Adnkronos) – Sulla linea Av Roma-Napoli la circolazione oggi, sabato 27 settembre, è fortemente rallentata per un inconveniente tecnico alla linea nei pressi di Cassino in provincia di Frosinone. Come si legge sul sito di Trenitalia, nelle informazioni sulla mobilità, i treni Alta velocità possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 120 minuti, subire limitazioni di percorso ed essere instradati sui percorsi alternativi via Cassino e Formia. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

