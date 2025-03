Guasto tecnico sull’alta velocità Roma–Napoli: ritardi fino a 90 minuti

(Adnkronos) – Nuovo guasto sulla linea dell’altà velocità Roma-Napoli oggi, 31 marzo 2025. Lo ha reso noto Ferrovie dello Stato segnalando che la circolazione è fortemente rallentata, con ritardi fino a 90 minuti. “L’intervento dei tecnici di Rfi è ancora in corso, seguiranno aggiornamenti”, si legge in una nota. L’incoveniente tecnico sulla linea è iniziato alle 6.44 in prossimità di Salone, nelle vicinanze della stazione Roma Prenestina. Nel tratto interessato i treni sono deviati su percorsi alternativi. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)