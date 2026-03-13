Gudmundsson, casa svaligiata a Firenze dopo il gol in Conference League: cos’è successo

(Adnkronos) – La rete segnata in Conference League contro il Rakow, ieri giovedì 12 novembre, è stata l’unica gioia della serata. Al suo ritorno a casa, Albert Gudmundsson ha avuto una brutta sorpresa: l’islandese ha trovato la sua casa svaligiata e ha denunciato il tutto (anche) sui social network, promettendo una ricompensa per chi fosse in grado di aiutarlo a ritrovare importanti oggetti personali.

Il numero 10 della Fiorentina ha invitato chi ha visto o sentito qualcosa a rivolgersi alle forze dell’ordine in modo collaborativo: “La mia casa è stata svaligiata ieri – si legge nella storia condivisa su instagram – e sono stati rubati diversi oggetti di valore ed effetti personali. Se qualcuno dovesse avere informazioni riguardo ai responsabili, per favore contatti me o la polizia. Verrà offerta una ricompensa”.

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