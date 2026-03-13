16.7 C
Firenze
venerdì 13 Marzo 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Gudmundsson, casa svaligiata a Firenze dopo il gol in Conference League: cos’è successo

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – La rete segnata in Conference League contro il Rakow, ieri giovedì 12 novembre, è stata l’unica gioia della serata. Al suo ritorno a casa, Albert Gudmundsson ha avuto una brutta sorpresa: l’islandese ha trovato la sua casa svaligiata e ha denunciato il tutto (anche) sui social network, promettendo una ricompensa per chi fosse in grado di aiutarlo a ritrovare importanti oggetti personali.  

Il numero 10 della Fiorentina ha invitato chi ha visto o sentito qualcosa a rivolgersi alle forze dell’ordine in modo collaborativo: “La mia casa è stata svaligiata ieri – si legge nella storia condivisa su instagram – e sono stati rubati diversi oggetti di valore ed effetti personali. Se qualcuno dovesse avere informazioni riguardo ai responsabili, per favore contatti me o la polizia. Verrà offerta una ricompensa”.  

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
16.7 ° C
17.8 °
15.4 °
60 %
3.6kmh
75 %
Ven
15 °
Sab
16 °
Dom
17 °
Lun
17 °
Mar
18 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1402)ultimora (1266)Eurofocus (56)sport (49)demografica (31)Eugenio Giani (18)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati