Guendouzi verso il Fenerbahce, Taylor in arrivo alla Lazio

(Adnkronos) –
Matteo Guendouzi è sempre più vicino a lasciare la Lazio, destinazione Turchia, con la maglia del Fenerbahce. Il centrocampista francese è stato convocato dal tecnico Maurizio Sarri per la gara di questa sera contro la Fiorentina e dovrebbe giocare, prima di dire addio alla Lazio. I due club hanno trovato l’accordo che potrebbe definirsi già domani per una cifra di circa 30 milioni di euro, bonus compresi.  

La Lazio ha comunque già individuato il suo sostituto, si tratta di Kenneth Taylor. Il centrocampista olandese dell’Ajax, classe 2002, è in arrivo per una cifra di circa 18 milioni di euro, bonus compresi. In entrata c’è anche l’attaccante del Salisburgo Petar Ratkov, in sostituzione di Castellanos, atteso a ore nella Capitale. 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

