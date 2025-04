Guerra dei dazi, Cina risponde a Trump: nuove tariffe 84% su prodotti Usa

(Adnkronos) – La Cina reagisce ai super dazi di Donald Trump e sferra un altro colpo nella guerra commerciale, varando nuove tariffe supplementari dell’84% sui prodotti provenienti dagli Stati Uniti. Il provvedimento di Pechino arriva in risposta alla decisione con cui Washington ha portato al 104% i dazi sui prodotti cinesi importati in America. Il ministero delle Finanze cinese precisa che le nuove tariffe entreranno in vigore domani alle 5 ora italiana. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)