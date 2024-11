Guerra fa paura e Putin minaccia, Svezia e Finlandia aggiornano manuali di sopravvivenza

(Adnkronos) – La guerra tra Ucraina e Russia taglia il traguardo dei 1000 giorni, Vladimir Putin torna a minacciare l’uso di armi nucleari contro Kiev e i suoi alleati. L’allarme scatta soprattutto negli alleati più vicini all’Ucraina e scattano le contromisure. Svezia e Finlandia, le ‘new entries’ Nato, aggiornano i propri manuali di sopravvivenza da distribuire alla popolazione nel segno del rafforzamento delle difese che sta coinvolgendo gran parte dei membri Nato.

Stoccolma e Helsinki, entrate a far parte dell'Alleanza atlantica solo dopo l'inizio del conflitto ucraino, hanno deciso di distribuire manuali con istruzioni molto dettagliate su come prepararsi agli effetti di conflitti militari, interruzioni delle comunicazioni, interruzioni di corrente ed eventi meteorologici estremi. Dalle scorte di acqua in bottiglia e prodotti sanitari alla coltivazione di alimenti commestibili in casa, le autorità governative hanno offerto consigli su come i residenti possano sostenersi in caso di guerra. Lo scrive la Cnn, aggiungendo che gli opuscoli includono anche consigli per i genitori e per chi si prende cura dei bambini, istruendo le persone a conservare pannolini, medicine e alimenti per bambini. Secondo l'Agenzia svedese per le emergenze civili (Msb), il governo svedese ha iniziato a distribuire ieri l'opuscolo "Om krisen eller kriget kommer (Se arriva la crisi o la guerra)" a tutte le cinque milioni di famiglie. Il manuale, pubblicato per la prima volta durante la Seconda Guerra Mondiale e giunto alla sua quinta edizione, porrà "maggiore enfasi sulla preparazione alla guerra", ha dichiarato Msb. La versione digitale dell'opuscolo, pubblicata a ottobre, è stata scaricata già circa 55.000 volte, ha aggiunto l'agenzia. "Lo stato del mondo è peggiorato drasticamente negli ultimi anni. La guerra si svolge nelle nostre vicinanze. Gli eventi meteorologici estremi stanno diventando sempre più comuni. Minacce terroristiche, attacchi informatici e campagne di disinformazione vengono utilizzate per minare e influenzare il nostro operato – si legge in una dichiarazione sul sito web dell'Msb – Per resistere a queste minacce, dobbiamo essere uniti e assumerci la responsabilità del nostro Paese. Se veniamo attaccati, tutti devono contribuire a difendere l'indipendenza della Svezia e la nostra democrazia. Costruiamo la resilienza ogni giorno, insieme". I nuovi contenuti dell'edizione 2024 includono suggerimenti sull'evacuazione, su come fermare un'emorragia, su come affrontare l'ansia, sulla preparazione degli animali domestici, su come parlare ai bambini di crisi e guerra e su come sostenere i membri particolarmente vulnerabili della popolazione. Anche il Ministero degli Interni finlandese ha pubblicato una nuova guida alle crisi, fornendo ai lettori consigli su come prepararsi a lunghe interruzioni di corrente, interruzioni idriche, interruzioni delle telecomunicazioni, eventi meteorologici estremi e conflitti militari. All'inizio dell'anno, la Norvegia e la Danimarca – altri due membri Nato – avevano distribuito una guida di guerra aggiornata su come prepararsi a potenziali crisi.