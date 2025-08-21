21.3 C
Guerra Israele-Hamas, Idf annuncia: “Iniziata prima fase occupazione Gaza City”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – Israele ha annunciato di aver avviato la prima fase dell’occupazione di Gaza City, considerata “roccaforte” di Hamas. La portavoce delle Forze di difesa israeliane, Effie Defrin, ha affermato che le Idf hanno avviato la seconda fase dell’operazione Gideon’s Chariots a Gaza, lanciata a maggio. Due le divisioni circondano Gaza City: la 99ª Brigata di Fanteria a sud, nel quartiere di Zeitoun, e elementi della 162ª Divisione Corazzata a nord, vicino a Jabalia. Queste unità hanno avviato attacchi mirati e manovre terrestri per accerchiare le posizioni di Hamas. Il Ministro della Difesa israeliano, Israel Katz, ha autorizzato ieri l’invasione dopo consultazioni con il Capo di Stato Maggiore, il Tenente Generale Eyal Zamir, e altri alti comandi. Tale autorizzazione ha innescato la mobilitazione di circa 60.000 riservisti, in aggiunta alle truppe già schierate. Il picco del spiegamento è previsto per il 2 settembre.  Gli obiettivi dell’operazione sono la conquista completa di Gaza City e dei suoi sobborghi, la liberazione degli ostaggi israeliani in mano ad Hamas, lo smantellamento delle capacità militari di Hamas, l’eliminazione della leadership di Hamas e l’istituzione di una zona di sicurezza permanente lungo il confine israeliano. Sono previsti corridoi umanitari e zone di evacuazione civile per facilitare gli aiuti durante l’avanzata delle truppe.  —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

