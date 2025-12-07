Guerra Ucraina-Russia, Kellogg: “Accordo davvero vicino”

(Adnkronos) – E’ “davvero vicino” un accordo per porre fine al conflitto innescato dall’invasione russa su vasta scala dell’Ucraina avviata nel febbraio di tre anni fa. Parola di Keith Kellogg, inviato per l’Ucraina di Donald Trump, secondo il quale si tratta di risolvere la questione del futuro del Donbass e della centrale nucleare di Zaporizhzhia, in mano alle forze russe dal marzo 2022. “Se sei un militare – ha detto durante il Reagan National Defense Forum – sai che gli ultimi dieci metri per arrivare all’obiettivo sono sempre i più difficili. E’ lì che si concentrano gli attriti. Credo siamo negli ultimi dieci metri”.

“Penso tutto si riduca a un paio di questioni”, ha affermato, citando il Donbass e Zaporizhzhia e aggiungendo che “se si risolveranno questi due punti, il resto si risolverà abbastanza bene”. E ha insistito nel ritenere che un accordo sia “molto vicino”.

Per Kellogg, il conflitto in Ucraina “è senza precedenti” dalla Seconda Guerra Mondiale e “Russia e Ucraina, insieme, contano più di due milioni” di perdite. Ha parlato di “bilanci orribili”, in assenza, da mesi, di dati confermati da Kiev e Mosca, e ribadito che “è necessario porre fine al conflitto”.

Intanto si registrano nuovi attacchi russi contro l’Ucraina. Kiev accusa la Russia di aver lanciato nella notte “cinque missili balistici e 241 droni” contro il territorio ucraino. Secondo quanto reso noto dall’Aeronautica militare ucraina e riportato dai media locali, sono stati abbattuti 175 droni e quattro missili, due Kinzhal (Kh-47M2) e altrettanti Iskander (Iskander-M/Kn-23). Non ci sono per ora notizie di danni o vittime.

La città di Kremenchuk, nella regione di Poltava, è finita nel mirino di un “attacco massiccio” che ha lasciato alcune aree senza acqua, energia elettrica e riscaldamento. Lo riferisce Ukrinform sulla base di quanto segnalato dal sindaco della città, Vladislav Maletsky. “Un altro massiccio attacco combinato contro le infrastrutture di Kremenchuk – ha denunciato – Attualmente in alcune zone della città si verificano interruzioni di energia elettrica, flusso idrico e riscaldamento”.

Secondo The Kyiv Independent a Kremenchuk le prime esplosioni sono state udite alle prime ore di oggi e contro la città sarebbero stati lanciati droni e missili Kinzhal. Non ci sono per ora notizie di vittime né è chiara l’entità dei danni denunciati dal sindaco. Maletsky ha chiesto agli abitanti di rimanere al sicuro e di non condividere foto e video.

Prima dell’inizio del conflitto, con l’avvio dell’invasione russa su vasta scala dell’Ucraina nel febbraio del 2022, a Kremenchuk vivevano circa 215.000 persone. La città si trova a circa 250 chilometri a sudest della capitale Kiev.

Potrebbero volerci “settimane” per i lavori di ripristino della rete elettrica ucraina dopo l’attacco russo nella notte del 6 dicembre. Lo ha detto Vitalii Zaychenko, a capo di Ukrenergo, il gestore della rete, come riporta stamani Ukrinform. “Purtroppo nella maggior parte delle regioni le interruzioni di energia elettrica non vanno più avanti per otto ore, ma probabilmente fino a 12, 16 ore (al giorno)”, ha detto.

“Oggi avremmo dovuto avere interruzioni di corrente di 4-8 ore, ma a causa degli attacchi alla rete elettrica, la durata dei blackout aumenta”, ha aggiunto, parlando di una situazione “piuttosto difficile”.

La Russia dal canto suo afferma che i suoi sistemi di difesa aerea hanno intercettato e abbattuto nelle ultime ore 77 droni ucraini. Secondo il ministero della Difesa di Mosca, come riportano i media russi, solo nella regione di Saratov sono stati abbattuti 42 droni.

La Russia rivendica inoltre il controllo di altre due località ucraine nel Donetsk e nella regione di Kharkiv. Secondo il ministero della Difesa di Mosca, riportano i media russi, le forze russe hanno preso il controllo della località di Kucherivka, nella regione di Kharkiv, e del villaggio di Rivne, nel Donetsk.

