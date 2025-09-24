20.9 C
Firenze
mercoledì 24 Settembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Guida la jeep di Barbie in strada, arrestato: “Non volevo andare a piedi”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – Va al supermercato al volante della jeep di Barbie e viene arrestato per guida in stato di ebbrezza. Il protagonista della vicenda è Kasper Lincoln, che nella località canadese di Prince George è stato bloccato da una pattuglia della Royal Canadian Mounted Police. L’uomo viaggiava in strada alla guida della jeep giocattolo, indicata per bambini dai 3 ai 7 anni. Lincoln è stato arrestato: l’etilometro ha evidenziato livelli di alcol superiori alla norma. La spiegazione che il guidatore ha fornito agli agenti non ha contribuito a migliorare la situazione. “Volevo andare al supermercato ma non mi andava di camminare. Segnalavo i cambi di direzione con le mani”, ha detto all’emittente CBC. Quindi, la brillante idea di prendere in prestito l’auto giocattolo di proprietà di un vicino. In strada, secondo testimoni, il ‘mezzo’ procedeva ad una velocità di circa 5 km orari. Lincoln, che vanta già una sospensione della patente, è stato arrestato per guida pericolosa e perché privo del documento: dovrà comparire in tribunale a dicembre.  “Sebbene ad alcuni possa sembrare una perdita di tempo fermare un automobilista a bordo di una macchinina giocattolo, l’automobilista ha creato pericolo per sé e per gli automobilisti che erano costretti a superarlo su una strada trafficata”, ha spiegato Jennifer Cooper, responsabile delle comunicazioni esterne della polizia locale. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
20.9 ° C
22 °
20.3 °
74 %
1kmh
40 %
Mer
22 °
Gio
20 °
Ven
23 °
Sab
23 °
Dom
22 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Almanacco (14)Serie C (12)vigili del fuoco (11)carabinieri (11)elezioni regionali Toscana 2025 (10)Gaza (9)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati