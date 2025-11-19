Guida Michelin 2026, 22 ristoranti ottengono la prima stella: l’elenco completo

(Adnkronos) – È stata presentata la settantunesima edizione della Guida Michelin Italia e, come ogni anno, anche la “costellazione astrale” 2026 si arricchisce: 1 nuova insegna conquista le ambite tre stelle, ‘La Rei Natura’ di Michelangelo Mammoliti; 2 ristoranti entrano nella categoria due stelle, e ben 22 ottengono la loro prima stella, entrando ufficialmente nell’universo dell’eccellenza gastronomica.

Ecco la guida completa: in neretto sono segnati i nuovi ristoranti della categoria.

Alba – Piazza Duomo

Brunico – Atelier Moessmer Norbert Niederkofler

Brusaporto – Da Vittorio

Castel di Sangro – Reale

Firenze – Enoteca Pinchiorri

Milano – Enrico Bartolini al Mudec

Modena – Osteria Francescana

Nerano – Quattro Passi

Orta San Giulio – Villa Crespi

Roma – La Pergola

Rubano – Le Calandre

Runate – Dal Pescatore

Senigallia – Uliassi

Serralunga d’Alba – La Rei Natura by Michelangelo Mammoliti



Verona – Casa Perbellini 12 Apostoli

Anacapri – L’Olivo

Bergamo – Villa Elena

Brusciano – Taverna Estia

Castellammare di Stabia – Piazzetta Milù

Cervere – Antica Corona Reale

Cioccaro – Locanda Sant’Uffizio Enrico Bartolini

Colle di Val d’Elsa – Arnolfo

Cornaredo – D’O

Firenze – Santa Elisabetta

Gargnano – Villa Feltrinelli

Godia – Agli Amici

Imola – San Domenico

Ischia – daní maison

Isola Vulcano – I Tenerumi



Licata – La Madia

Longiano – Magnolia

Lonigo – La Peca

Lughetto – Antica Osteria Cera

Marzocca – Madonnina del Pescatore

Milano – Andrea Aprea

Milano – Verso Capitaneo

Milano – Seta by Antonio Guida

Montalcino – Campo del Drago

Montemerano – Caino

Napoli – George Restaurant

Oppeano – Famiglia Rana



Ragusa – Duomo

Roma – Il Pagliaccio

Roma – Acquolina

Roma – Enoteca La Torre

Sarentino – Terra The Magic Place

Taormina – St. George by Heinz Beck

Telese – Krèsios

Tirolo – Castel fine dining

Trieste – Harry’s Piccolo

Venezia – Glam Enrico Bartolini

Viareggio – Il Piccolo Principe

Vico Equense – Torre del Saracino

ABRUZZO



Civitella Casanova – La Bandiera

Guardiagrele – Villa Maiella

Montepagano – D.one Ristorante Diffuso

San Salvo Marina – Al Metrò

Sant’Omero – Zunica 1880 a Villa Corallo



BASILICATA



Lavello – Don Alfonso 1890 San Barbato

Matera – Vitantonio Lombardo

CALABRIA



Lamezia Terme – Abbruzzino Oltre

Marina di Gioiosa Ionica – Gambero Rosso

San Giovanni in Fiore – Hyle

Santa Cristina d’Aspromonte – Qafiz

Strongoli – Dattilo

CAMPANIA



Amalfi – Sensi

Amalfi – La Caravella dal 1959

Amalfi – Glicine

Amalfi – Alici

Ariano Irpino – Maeba Restaurant

Bacoli – Caracol

Baronissi – Cetaria

Capri – Le Monzù

Conca dei Marini – Il Refettorio

Eboli – Il Papavero

Forio – Isola di Ischia – Umberto a Mare



Furore – Bluh Furore

Gragnano – O Me O Il Mare

Lacco Ameno – Indaco

Marina del Cantone – Taverna del Capitano

Massa Lubrense – Relais Blu

Napoli – ARIA

Napoli – Veritas

Napoli – Il Ristorante Alain Ducasse Napoli



Nola – Re Santi e Leoni

Paestum – Tre Olivi

Paestum – Le Trabe

Pompei – President

Positano – Zass

Positano – Li Galli

Praiano – Un Piano nel Cielo

Ravello – Rossellinis

Ravello – Il Flauto di Pan

Sant’Agata sui Due Golfi – Don Alfonso 1890

Sant’Agnello – Don Geppi

Somma Vesuviana – Contaminazioni Restaurant

Sorrento – Il Buco

Sorrento – Terrazza Bosquet

Sorrento – Lorelei

Squille – Marotta

Telese Terme – La Locanda del Borgo

Ticciano – Cannavacciuolo Countryside

Vallesaccarda – Oasis – Sapori Antichi

Vico Equense – Antica Osteria Nonna Rosa

Vietri sul Mare – Volta del Fuenti by Michele De Blasio

EMILIA-ROMAGNA



Bagno di Romagna – Ristorante del Lago

Bologna – I Portici

Borgonovo Val Tidone – La Palta

Castel Maggiore – Iacobucci

Cesenatico – La Buca

Cesenatico – Ancòra

Codigoro – La Zanzara

Fiorano Modenese – Alto

Maranello – Cavallino



Modena – L’Erba del Re

Modena – Al Gatto Verde

Parma – Inkiostro

Pennabilli – Il Piastrino

Polesine Parmense – Antica Corte Pallavicina

Rimini – Da Lucio



Rimini – Abocar Due Cucine

Rimini – Guido

Rubbianino – Ca’ Matilde

Rubiera – Osteria del Viandante

San Piero in Bagno – Da Gorini

Sasso Marconi – Casa Mazzucchelli

Savigno – Trattoria da Amerigo

FRIULI VENEZIA-GIULIA



Cormons – Trattoria al Cacciatore – La Subida

Dolegna del Collio – L’Argine a Vencò

Ruda – Osteria Altran

San Quirino – La Primula

Sappada – Laite

LAZIO



Acuto – Colline Ciociare

Ariccia – Sintesi

Fiumicino – Il Tino

Fiumicino – Pascucci al Porticciolo

Genazzano – Marco Bottega Ristorante

Labico – Antonello Colonna Labico

Pontinia – Mater1apr1ma

Ponza – Acqua Pazza

Rivodutri – La Trota

Roma – Pulejo

Roma – Orma Roma

Roma – INEO



Roma – Pipero Roma

Roma – Il Convivio Troiani

Roma – Per Me Giulio Terrinoni

Roma – Achilli al Parlamento

Roma – Imàgo

Roma – Moma

Roma – La Terrazza



Roma – Marco Martini Restaurant

Roma – Aroma

Roma – All’Oro

Roma – Glass Hostaria

Roma – Zia

Roma – Idylio by Apreda

Tivoli – Al Madrigale | Nuova Cucina Rurale



Trevinano – La Parolina

LIGURIA



Alassio – Nove

Andora – Vignamare

Cavi di Lavagna – Impronta d’Acqua

Dolcedo – Equilibrio

Genova – Il Marin

Genova – San Giorgio

Imperia – Sarri

Noli – Vescovado

Portofino – Cracco Portofino



Sanremo – Paolo e Barbara

Sestri Levante – Rezzano Cucina e Vino



Ventimiglia – Casa Buono

LOMBARDIA



Albavilla – Il Cantuccio

Albiate – Grow Restaurant

Bergamo – Impronte

Borgonato – Due Colombe

Calvisano – Al Gambero

Cavernago – Il Saraceno

Cernobbio – Materia

Como – Kitchen

Concesio – Miramonti l’Altro

Cornaredo – Olmo

Desenzano del Garda – Esplanade

Fagnano Olona – Acquerello

Fasano del Garda – Lido 84

Fasano del Garda – Il Fagiano

Gargnano – La Tortuga

Limone sul Garda – Senso Lake Garda Alfio Ghezzi



Lodi – La Coldana

Lomazzo – Trattoria contemporanea

Madesimo – Il Cantinone e Sport Hotel Alpina

Manerba del Garda – Capriccio

Mantello – La Preséf

Milano – Cracco in Galleria

Milano – Berton

Milano – Sadler

Milano – Contraste

Milano – Iyo

Milano – Il Luogo Aimo e Nadia

Milano – Sine by Di Pinto

Milano – Moebius Sperimentale

Milano – Iyo Kaiseki

Milano – Anima

Milano – Procaccini



Milano – Abba



Milano – Horto

Milano – Joia

Monza – Il Circolino

Olgiate Olona – Acqua

Oltressenda Alta – Contrada Bricconi

Origgio – Olio



Ponte San Pietro – Cucina Cereda

Pralboino – Leon d’Oro

Pudiano – Sedicesimo Secolo

Puegnago sul Garda – Casa Leali

Saronno – sui generis.

Sirmione – La Rucola 2.0

Sirmione – La Speranzina Restaurant & Relais

Sirmione – Tancredi

Sorisole – Assonica

Torno – Il Sereno Al Lago

Torrazza Coste – Villa Naj

Trescore Balneario – LoRo

Treviglio – San Martino

Vigevano – I Castagni

Villa d’Almè – Osteria della Brughiera

Villa di Chiavenna – Lanterna Verde

MARCHE



Gabicce Monte – Dalla Gioconda

Loreto – Andreina

Montemonaco – Il Tiglio

Pesaro – Nostrano

Porto San Giorgio – Retroscena

Recanati – Casa Bertini



MOLISE



Agnone – Locanda Mammì

PIEMONTE



Alba – Locanda del Pilone

Asti – Cannavacciuolo Le Cattedrali Asti

Canale – All’Enoteca

Domodossola – Atelier

Monforte d’Alba – FRE

Monforte d’Alba – Borgo Sant’Anna

Novello Massimo – Camia

Orta San Giulio – Andrea Monesi – Locanda di Orta

Pettenasco – Cannavacciuolo by the Lake

Pinerolo – Trattoria Zappatori

Piobesi d’Alba – 21.9

Pollone – Il Patio

Priocca – Il Centro

San Maurizio Canavese – La Credenza

Santo Stefano Belbo – Il Ristorante di Guido da Costigliole

Serralunga d’Alba – Guidoristorante

Soriso – Al Sorriso

Tigliole – Ca’ Vittoria

Torino – Andrea Larossa

Torino – Cannavacciuolo Bistrot

Torino – Condividere

Torino – Del Cambio

Torino – Vintage 1997

Torino – Carignano

Torino – Piano35

Torino – Unforgettable

Treiso – La Ciau del Tornavento

Venaria – Reale Dolce Stil Novo alla Reggia

Vernante – Nazionale

PUGLIA



Carovigno – Dissapore di Andrea Catalano

Lecce – Primo Restaurant

Manduria – Casamatta

Polignano a Mare – Pashà

Putignano – Angelo Sabatelli

Savelletri – Due Camini

Trani – Casa Sgarra

Trani – Quintessenza

SARDEGNA



Baia Sardinia – Capogiro



Porto Cervo – Italo Bassi Confusion Restaurant

Pula – Fradis Minoris

San Pantaleo – Il Fuoco Sacro

San Teodoro – Gusto by Sadler

SICILIA



Archi – Zash

Bagheria – Lìmù

Bagheria – I Pupi

Catania – Coria

Catania – Sapio

Isola Vulcano – Il Cappero

Linguaglossa – Shalai

Malfa – Signum

Marina di Ragusa – Votavota

Noto – Crocifisso

Palermo – Mec Restaurant

Ragusa – Locanda Don Serafino

Siracusa – Cortile Spirito Santo

Taormina – La Capinera

Taormina – Otto Geleng

Taormina – Principe Cerami

Taormina – Vineria Modì

Terrasini – Il Bavaglino

TOSCANA



Arezzo – Octavin

Badia – A Passignano Osteria di Passignano

Casanova di Terricciola – Cannavacciuolo Vineyard

Castelnuovo Berardenga – Il Visibilio

Castelnuovo Berardenga – L’Asinello

Castelnuovo Berardenga – Contrada

Castelnuovo Berardenga – Il Poggio Rosso

Castiglione della Pescaia – La Trattoria Enrico Bartolini

Chiusdino – Saporium

Fiesole – Serrae Villa Fiesole

Firenze – Atto di Vito Mollica

Firenze – Luca’s by Paulo Airaudo



Firenze – Gucci Osteria da Massimo Bottura

Firenze – Il Palagio

Firenze – Borgo San Jacopo

Firenze – Saporium Firenze

Forte dei Marmi – Lorenzo

Forte dei Marmi – Lux Lucis

Forte dei Marmi – La Magnolia

Forte dei Marmi – Sciabola



Forte dei Marmi – Bistrot

Fosdinovo – Locanda de Banchieri

Gaiole in Chianti – Il Pievano

Ghirlanda – Bracali

Marina di Bibbona – La Pineta

Marina di Grosseto – Gabbiano 3.0

Marlia – Butterfly

Montalcino – La Sala dei Grappoli

Montepulciano – Osmosi

Porto Ercole – Il Pellicano

Prato – Paca

San Casciano dei Bagni – Castello di Fighine

San Gimignano – Linfa

San Martino – Il Falconiere

Seggiano – Silene

Tavarnelle Val di Pesa – La Torre

Viareggio – Romano

Viareggio – Lunasia

Vinci – Atman

TRENTINO ALTO ADIGE



Arco – Peter Brunel Ristorante Gourmet

Badia – Porcino



Bressanone – Apostelstube

Castelbello – Kuppelrain

Cavalese – El Molin

Corvara in Badia – La Stüa de Michil – Simone Cantafio

Dobbiaco – Tilia

Lagundo – Luisl Stube

Madonna di Campiglio – Stube Hermitage

Madonna di Campiglio – Dolomieu

Madonna di Campiglio – Il Gallo Cedrone

Merano – Sissi

Merano – In Viaggio – Claudio Melis

Merano – Prezioso

Moena – Malga Panna

Molini – Schöneck

Mules – Gourmetstube Einhorn

Nova Levante – Johannesstube

Ortisei – Anna Stuben

Pinzolo – Grual

Ravina – Locanda Margon

San Martino in Passiria – Quellenhof Gourmetstube 1897



San Michele – Zur Rose

San Michele – Osteria Acquarol

Selva di Val Gardena – Alpenroyal Gourmet

Selva di Val Gardena – Suinsom

UMBRIA



Capodacqua – Une

Norcia – Vespasia

Perugia – Ada

Torgiano – Elementi

VALLE D’AOSTA



Aosta – Paolo Griffa al Caffè Nazionale

Aosta – Vecchio Ristoro

Breuil Cervinia – Wood

Cogne – Le Petit Bellevue



VENETO



Altissimo – Casin del Gamba

Arzignano – Damini Macelleria & Affini

Asiago – La Tana Gourmet

Barbarano Vicentino – Aqua Crua

Borgoricco – Storie d’Amore

Brenzone sul Garda – Nin

Cavaion Veronese – Oseleta

Corrubbio – Amistà

Cortina d’Ampezzo – Tivoli

Cortina d’Ampezzo – SanBrite

Malcesine Vecchia – Malcesine

Malo – La Favellina

Mazzorbo – Venissa

Oderzo – Gellivs

Plois – Dolada

Pontelongo – Lazzaro 1915

Puos d’Alpago – Locanda San Lorenzo

Schio – Spinechile

Scorzè – San Martino

Venezia – Quadri

Venezia – Local

Venezia – Oro Restaurant

Venezia – Agli Amici Dopolavoro



Venezia – Wistèria

Venezia – Palais Royal Restaurant

Verona – Iris Ristorante

Verona – Il Desco

Vicenza – Matteo Grandi in Basilica

