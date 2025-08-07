33.6 C
Firenze
giovedì 7 Agosto 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

“Ha colpito un piccione con la fionda e l’ha mangiato”: l’incredibile aneddoto su Icardi

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) –
“Icardi colpì un piccione con la fionda, poi accese il fuoco e lo mangiò”. Il clamoroso aneddoto su Mauro Icardi, ex capitano dell’Inter, è stato svelato dall’ex giocatore dell’Espanyol Sergi Gomez e risale ai tempi in cui i due giocatori facevano parte della Cantera del Barcellona.  Gomez ha rivelato l’aneddoto durante una curiosa intervista rilasciata al podcast El After de Post United: “Quando Mauro Icardi è arrivato alla Masia, siamo stati compagni di squadra per tre o quattro stagioni. Durante una di quelle annate, condividevamo un appartamento. Un giorno mi disse ‘Sergi, vieni con me al parco’. Aveva con sé una fionda. Andammo e lui indicò un pino molto alto e disse ‘Vedi lassù?’. Vidi le pigne, ma lui insistette ‘No, più in alto’. E c’era un piccione che si vedeva appena”.  Il racconto di Sergi Gomez continua così: “Mauro ha afferrato una pietra, ha teso l’elastico e boom. Ha ucciso un piccione da un’altezza di 20 o 30 metri. Poi siamo tornati alla Masia, gli ha strappato le piume, gli ha infilato un filo, ha acceso un fuoco e l’ha mangiato davanti a me”. Un episodio curioso e relativo all’adolescenza dei due calciatori, che nelle ultime ore sta facendo il giro dei social.  —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
33.6 ° C
34.5 °
32.5 °
36 %
2.1kmh
0 %
Gio
32 °
Ven
37 °
Sab
39 °
Dom
40 °
Lun
40 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

carabinieri (16)vigili del fuoco (13)incidente (13)polizia (11)Eugenio Giani (11)Pisa Sporting Club (10)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati