12.9 C
Firenze
giovedì 18 Dicembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Ha finto di essere invalido per 7 anni: sequestrati oltre 144 mila euro

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Avrebbe percepito indebitamente circa 144.800 euro fingendo una disabilità per oltre sette anni. È quanto contestato a un uomo di Zungri, in provincia di Vibo Valentia, al quale i Carabinieri hanno notificato un decreto di sequestro preventivo.  

L’indagine, avviata nel gennaio 2025, ha accertato che l’uomo continuava a ricevere il trattamento economico dichiarandosi invalido totale e permanente per oltre sette anni e quattro mesi. In realtà, secondo quanto documentato dai carabinieri attraverso servizi di osservazione, controllo e pedinamento, era in grado di camminare autonomamente e di svolgere le ordinarie attività quotidiane, anche se sulla carta risultava costretto su una sedia a rotelle.  

Il sequestro è stato disposto dal GIP del tribunale di Vibo Valentia, su richiesta della Procura. Gli accertamenti patrimoniali serviranno ora a valutare le fasi del procedimento legale e della misura cautelare.  

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
foschia
12.9 ° C
13.6 °
12.1 °
97 %
1kmh
75 %
Gio
13 °
Ven
14 °
Sab
13 °
Dom
13 °
Lun
10 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1351)ultimora (1214)sport (59)Eurofocus (50)demografica (28)Eugenio Giani (16)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati