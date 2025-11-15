15.7 C
Firenze
domenica 16 Novembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Haaland: “Pio Esposito chi? Non lo conosco, ma magari ci fa tre gol…”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Erling Haaland si avvicina alla partita di qualificazione ai prossimi Mondiali contro l’Italia con un pizzico di emozione, visto che la sfida potrebbe regalargli i suoi primi Campionati del mondo con la Norvegia. Il centravanti del Manchester City ne ha parlato in conferenza stampa prima del confronto di domani, domenica 16 novembre, a San Siro e ha spiegato: “Mi dispiace ma sono onesto, non so molto di lui. Magari queste parole mi si ritorceranno contro perché ci farà tre gol, ma non io non lo conosco. Di sicuro però se gioca con l’Italia e con l’Inter avrà qualità”.  

L’attaccante norvegese ha poi parlato delle sue possibilità di un futuro in Serie A: “Sì, mi piacerebbe, mi piace l’Italia. Ho giocato qui buone partite, non si sa mai cosa accadrà in futuro. Sono in un buon posto adesso nella mia vita, non ci sto pensando ma non si sa cosa accadrà nel futuro”. 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
15.7 ° C
16.9 °
15.5 °
95 %
1.5kmh
40 %
Dom
17 °
Lun
17 °
Mar
14 °
Mer
13 °
Gio
13 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1517)ultimora (1415)sport (56)demografica (46)attualità (33)Regione Toscana (16)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati