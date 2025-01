Hacker ancora all’attacco dell’Italia, siti di banche e porti nel mirino

(Adnkronos) – Nuova ondata di attacchi hacker, stamattina, dopo quelli che, in concomitanza con la visita in Italia del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, avevano colpito soprattutto siti istituzionali e dei trasporti. A quanto si apprende, a differenza dei precedenti, questi nuovi attacchi hanno target diversi e tra i soggetti nel mirino ci sono siti di porti e banche. A quanto si apprende l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (Acn) è subito intervenuta avvisando i soggetti bersaglio per mettere in campo le misure di mitigazione e continua a fare da supporto ai tecnici degli obiettivi colpiti. Dalle prime ricostruzioni di fonti qualificate, il gruppo Alixsec in chiave filopalestinese sarebbe protagonista di attacchi hacker a nostri soggetti commerciali. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)