Hamas diffonde video dell’ostaggio Maxim Herkin ferito: “Colpito dalle Idf in un tunnel”

(Adnkronos) – Nuovo video divulgato oggi, sabato 3 maggio, da Hamas. Nel filmato viene mostrato l'ostaggio israeliano Maxim Herkin, già apparso in un precedente video lo scorso mese, fasciato e insanguinato. Hamas sostiene che Herkin sia rimasto ferito in un tunnel colpito da un raid israeliano. Nel video di propaganda lo dice lo stesso Herkin affermando di essere "in grave difficoltà per la mancanza di medicazioni". Il video fa seguito a un'altra clip risalente alla settimana precedente, in cui i miliziani di Hamas sostenevano di aver "salvato" un ostaggio da sotto la sabbia all'interno di un tunnel, presumibilmente proprio lo stesso Herkin.