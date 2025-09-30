16.1 C
Firenze
martedì 30 Settembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Hamas discuterà piano Trump, media: “Vuole chiudere la guerra”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – Hamas discuterà “in modo approfondito” del piano Trump in 20 punti, “è pronta a chiudere la guerra” a Gaza. Lo ha riferito la tv saudita “Al-Sharq”, che cita due fonti palestinesi, secondo cui “la delegazione negoziale di Hamas ha informato i mediatori che il movimento terrà discussioni approfondite sulla proposta di pace del presidente degli Stati Uniti Donald Trump all’interno della propria leadership e con le fazioni palestinesi per studiarla e presentare una risposta che rappresenti tutti i palestinesi”. Secondo le fonti, “Hamas è desideroso di fermare la guerra e porre fine alle sofferenze del popolo palestinese”.  Il piano è stato accettato ieri dal premier israeliano Benjamin Netanyahu nel corso della sua visita alla Casa Bianca. “Oggi è un giorno storico per la pace. Questo è un giorno molto importante, potenzialmente uno dei giorni più importanti nella storia della civiltà”, ha detto Trump. Tra i punti cardine del piano, lo stop alla guerra, il rilascio degli ostaggi rapiti in Israele entro 72 ore dall’accordo, amnistia per i membri di Hamas che deporranno le armi e non parteciperanno alla ricostruzione politica e economica. Il futuro di Gaza, “libera dal terrorismo”, inizierà con un governo tecnico che sarà supervisionato dal ‘Consiglio della pace’ guidato dallo stesso Trump.    —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
16.1 ° C
16.2 °
12.9 °
91 %
0.9kmh
0 %
Mar
23 °
Mer
20 °
Gio
18 °
Ven
20 °
Sab
21 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Gaza (12)Almanacco (12)Serie C (12)campionato (11)arresto (10)carabinieri (9)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati