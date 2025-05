Hamas e le condizioni “inaccettabili” sul piano Usa. Witkoff : “Così si torna indietro”

(Adnkronos) – Torna ad allontanarsi l’orizzonte di una tregua a Gaza. Ieri Hamas ha risposto alla proposta Usa per il cessate il fuoco ma ponendo condizioni bollate come “inaccettabili” dall’inviato speciale di Donald Trump, Steve Witkoff e liquidate come un “rifiuto” dal governo di Israele che ha invece accettato l’offerta americana. Hamas ha chiesto garanzie per un cessate il fuoco permanente ed un pieno ritiro israeliano. Non solo. Il governo palestinese vorrebbe che il rilascio degli ostaggi avvenisse in cinque fasi invece che in due fasi nella prima settimana di tregua. E questo per garantire che l’accordo resti in vigore per i 60 giorni proposti dall’inviato americano. Un cambiamento teso a impedire – ha spiegato a Times of Israel una fonte direttamente coinvolta nei negoziati – che il premier Benjamin Netanyahu abbandoni i colloqui per il cessate il fuoco permanente dopo i rilasci dei 10 ostaggi o si rifiuti del tutto di prendervi parte. Hamas sarebbe pronto a rilasciare quattro ostaggi in vita il primo giorno della tregua di 60 giorni, altri due il 30esimo giorno e nell’ultimo giorno dell’accordo altri quattro. Mentre offre di consegnare i corpi degli ostaggi morti il 30esimo e il 50esimo giorno della tregua. Condizioni che irritano profondamente il mediatore Usa che bolla come “totalmente inaccettabile. Ci riporta soltanto indietro”, afferma Witkoff. “Hamas dovrebbe accettare lo schema che abbiamo presentato come base dei colloqui che potrebbero iniziare immediatamente la prossima settimana”, ha insistito l’inviato di Trump. Dal canto suo Israele punta ancora il dito sui rappresentanti del governo palestinese. “Mentre Israele ha accettato la cornice aggiornata di Witkoff per il rilascio dei nostri ostaggi, Hamas continua ad essere arroccata nel rifiuto”, si legge in una nota dell’ufficio del primo ministro Israeliano, Benjamin Netanyahu. “Israele continuerà nei suoi sforzi per portare gli ostaggi a casa e sconfiggere Hamas”, si aggiunge. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)