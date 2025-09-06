24.2 C
Hamilton, da una Rossa… all’altra per il Gp di Monza: Lewis arriva all’Autodromo in Ducati

Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Lewis Hamilton si è calato in pieno nel clima da favola del Gp di Monza. Il sette volte campione del mondo, al suo primo Gran Premio d’Italia con la Ferrari, si è palesato in mattinata all’Autodromo in un modo particolare. Iconico. E soprattutto, ‘italiano’ al 100 %. Il pilota britannico è arrivato al circuito in moto, accompagnato dal boato di migliaia di tifosi. E non ha scelto una moto qualunque, ma una Ducati. Da una Rossa all’altra, mantenendo lo spirito che da anni accende i supporter italiani del motorsport. Oggi, Lewis è atteso dalla terza sessione di libere, ma soprattutto dalle qualifiche del Gp d’Italia. Per confermare i buoni segnali dati ieri, con il miglior tempo nella prima sessione di libere e il quinto nella seconda.  —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

