venerdì 26 Settembre 2025
Hamilton, il cane Roscoe è malato: “Ha la polmonite, ora è in coma”

Il cane di Lewis Hamilton Roscoe è malato. Il pilota della Ferrari ha annunciato oggi, venerdì 26 settembre, che il suo bulldog, 12 anni e presente spesso nei paddock con l’inglese sette volte campione del mondo, è al momento in coma e lui ha deciso di stargli accanto. “Per favore, tenete Roscoe nei tuoi pensieri. Voglio tenervi tutti aggiornati. Roscoe si è preso di nuovo la polmonite e stava lottando per respirare”, ha scritto Hamilton sul proprio profilo Instagram.  Il pilota ha condiviso alcune foto del cane sul letto d’ospedale, sedato, mentre lo abbraccia: “È stato ricoverato in ospedale e sedato per calmarlo mentre lo controllavano e durante il processo il suo cuore si è fermato. Sono riusciti a recuperare il battito cardiaco e ora è in coma”, ha raccontato Hamilton, “non sappiamo se si sveglierà, domani proviamo a svegliarlo. Sono al suo fianco e voglio ringraziarvi tutti per le vostre preghiere e il vostro sostegno”.  —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

