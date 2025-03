Hamilton, la frecciata a Verstappen: “Il suo ingegnere ha subito abusi per anni”

(Adnkronos) –

Frecciata di Lewis Hamilton a Max Verstappen. Il pilota della Ferrari, protagonista di un inizio flop in Australia dove al primo Gp della nuova stagione ha raccolto soltanto un decimo posto, si è reso protagonista di una serie di litigi radio con il suo ingegnere. Sebbene i problemi di comunicazione con il muretto della Rossa non abbiano riguardato solo l’inglese ma anche Charles Leclerc, il nervosismo manifestato da Hamilton ha fatto notizia. A pochi giorni dal Gp di Cina, in programma a Shanghai domenica 23 marzo, Hamilton è tornato sull’argomento: “Penso di essere stato molto educato nel modo in cui ho risposto. Ho detto, ‘Lascia fare a me, per favore’. Non ho detto ‘fa****o’, non stavo imprecando. In quel momento stavo davvero lottando con la macchina, e avevo bisogno di concentrarmi. Ovviamente ci stiamo ancora conoscendo, in passato ha seguito due o anche più campioni, ma non ci sono problemi tra noi”, ha detto in conferenza stampa Lewis tornando sui litigi radio di Melbourne. Poi la frecciata a Verstappen: “Andate ad ascoltare le conversazioni radio tra gli altri piloti e i loro ingegneri, sono molto peggio! Quelle che ha avuto Max (Verstappen, ndr) con il suo ingegnere nel corso degli anni, gli abusi che quel poveretto ha subito! Non ne scrivete mai, poi però scrivete della più piccola discussione che ho con i miei”. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)