Hamilton, ‘melina’ in Arabia Saudita. Lewis dribbla le domande sulla Ferrari

(Adnkronos) – Lewis Hamilton fa melina in casa Ferrari. A pochi minuti dall’inizio del Gp dell’Arabia Saudita, in programma oggi domenica 20 aprile, Lewis Hamilton ha faticato a mascherare la sua preoccupazione in vista di una gara che lo vedrà partire dalla settima posizione, dopo le deludenti qualifiche di Gedda: “Com’è correre qui con la Ferrari per la prima volta? Ho visto un paio di cartelloni ieri, c’era scritto Jalla (Forza!, ndr). Ne abbiamo bisogno oggi”, ha risposto il pilota inglese, che fin qui ha deluso le aspettative collezionando una sola vittoria, nella Sprint del Gp della Cina e nessun podio nelle gare lunghe. Hamilton ha dribblato le altre domande prima del Gp dell’Arabia Saudita. Più che della gara, per cui non si era detto affatto fiducioso anche dopo le prime sessioni di prove libere, ha preferito parlare di altro: “Charles e io siamo andati sul Mar Rosso per fare immersioni. È stato bellissimo vedere un’altra parte dell’Arabia Saudita”, ha detto. Hamilton ha già vinto a Gedda nel 2021, ma quei ricordi si sono sbiaditi: “Non ricordo, è passato tanto tempo… Questo circuito è fantastico”. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)