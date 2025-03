Hamilton, nostalgia Mercedes? In monopattino nel suo vecchio box – Video

(Adnkronos) – Divertente siparietto nel Gp di Cina, con protagonista il sette volte campione del mondo Lewis Hamilton. Dopo aver posizionato la sua Ferrari sulla griglia di partenza del circuito di Shanghai, l’inglese è tornato ai box, ma forse con un po’ di nostalgia. In un video che sta facendo il giro dei social nelle ultime ore, si vede il pilota entrare nello spazio dedicato alla Mercedes, e non al suo attuale team. Reazioni? I meccanici vicino alla porta sono rimasti perplessi a guardare Hamilton, in tuta rosso Ferrari e con il suo celebre 44 stampato sulle spalle, mentre l’inglese ha risposto con un saluto e un sorriso.

