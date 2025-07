Hamilton, nuova fidanzata? Il pilota Ferrari e la ‘storia’ con la cantante Raye

(Adnkronos) –

Nuova fidanzata per Lewis Hamilton? Il pilota della Ferrari è reduce da un inizio di Mondiale di Formula 1 deludente, con il quarto posto conquistato nel Gp ‘di casa’ a Silverstone, ma negli ultimi giorni è stato al centro del gossip. Secondo indiscrezioni rilasciate dai giornali britannici infatti, Hamilton avrebbe iniziato una relazione con la cantante Raye, all’anagrafe Rachel Keen, con cui da tempo condivide un rapporto di amicizia. Proprio Raye è stata ospite del box Ferrari, invitata dallo stesso Hamilton, durante l’ultimo Gran Premio di Gran Bretagna, a cui ha assistito accanto a Alexandra Saint Mleux, modella e fidanzata di Charles Leclerc. Giorni prima Lewis aveva assistito al suo concerto, come certificato da diversi video diventati virali sui social: “Il suo è stato il primo concerto che ho visto a Silverstone ed è stata grandiosa, non trovate?”, aveva detto il pilota, sette volte campione del mondo, dopo le qualifiche dell’ultimo weekend di gara. Indizi che fanno pensare a qualcosa di più di un’amicizia, in un rapporto che comunuque, come detto, parte da lontano. Poche settimane fa Hamilton e Raye avevano partecipato insieme alla premiere del film ‘F1’, mentre lo scorso anno erano stati ‘paparazzati’ a pranzo insieme a New York, proprio nel periodo in cui si facevano insistenti le voci di un presunto flirt tra Lewis e l’attrice Sofia Vergara. Ora, in ogni caso, il loro rapporto sembrerebbe essere diventato qualcosa di più di una semplice amicizia. Ma chi è Raye?

Raye è una cantante inglese di 27 anni, una distanza d’età considerevole visti i 40 di Hamilton. Nel 2024 ha vinto sei premi ai Brit Awards su sette nomination, tra cui miglior artista, miglior disco dell’anno e miglior canzone. La passione per la musica nasce fin dall’infanzia e prosegue in adolescenza, dove studia alla Brit School. Il suo genere viene definito ‘soul’, in un mix innovativo tra jazz e pop, che vuole richiamare anche con un’immagine che si rifà alle grandi popstar del passato. Il ‘decollo’ definitivo è arrivato nel 2023 con l’album ‘My 21st Century Blues’. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)