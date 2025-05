Hamilton-Verstappen, scintille a Monaco: ‘impeding’ dell’inglese, poi si chiariscono

(Adnkronos) –

Scintille tra Max Verstappen e Lewis Hamilton. Oggi, sabato 24 maggio, i due piloti sono stati protagonisti di un episodio in pista, durante le qualifiche del Gran Premio di Monaco, che potrebbe costare caro all’inglese. Hamilton ha infatti ostacolato il giro dell’olandese, facendo quello che in gergo si chiama ‘impeding’. Verstappen, dopo essersi trovato all’improvviso di fronte la Ferrari dell’inglese, ha subito aperto la radio e si è lamentato con il muretto Red Bull. Dal canto suo anche Hamilton si è fatto sentire con il proprio box: “Mi avevi detto che stava rallentando!”, lasciandosi andare poi a un’imprecazione. Alla fine i due si sono chiariti nel paddock, con Lewis che ha spiegato di aver ricevuto ordini di scuderia errati. “Ho parlato rapidamente con lui dopo la qualifica”, ha detto Verstappen a Sky, “non è stata colpa sua: è stato il team che gli ha detto che io stavo andando lento, mentre in realtà ero nel giro veloce”. Parole che potrebbero scagionare Hamilton ed evitargli una penalità. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)