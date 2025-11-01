20.5 C
Firenze
sabato 1 Novembre 2025
Harrison Ford: "Trump criminale, non ha politiche ma solo capricci"

(Adnkronos)
Harrison Ford ha affermato che l’attacco di Donald Trump alle misure per affrontare la crisi climatica lo “spaventa a morte” e rende il presidente degli Stati Uniti “uno dei peggiori criminali della storia”. In un’intervista al ‘The Guardian’, che si è rivelata anche un duro attacco al presidente Usa, l’attore americano ha dichiarato che Trump “non ha politiche, ha solo capricci. Mi spaventa a morte. L’ignoranza, l’arroganza, le bugie, la perfidia. (Trump, ndr) lo sa bene, ma è uno strumento dello status quo e sta facendo soldi a palate, mentre il mondo va a rotoli”. Il leggendario attore di Star Wars e Indiana Jones, 83 anni, ha poi aggiunto: “È incredibile. Non conosco un criminale più grande nella storia”.  

Il cambiamento climatico è stato “la più grande truffa mai perpetrata al mondo”, aveva dichiarato Trump durante un discorso alle Nazioni Unite il mese scorso. “Se non vi liberate da questa truffa verde, il vostro Paese fallirà. Avete bisogno di confini solidi e fonti energetiche tradizionali se volete tornare grandi”.  

Ford, da tempo ambientalista, ha affermato che l’avversione di Trump per le pale eoliche è dovuta al fatto che “non ne ha mai vista una d’oro” e che la posizione del presidente degli Stati Uniti sulla crisi climatica sarebbe “una chiara espressione di ignoranza, arroganza e sotterfugio intenzionale”. 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

