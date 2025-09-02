24.1 C
martedì 2 Settembre 2025
Harry atteso a Londra, Re Carlo valuta se incontrarlo ma William è contrario: “Idea terribile”

1 ' di lettura

Re Carlo sta valutando se incontrare o meno il principe Harry quando il figlio minore tornerà a Londra la prossima settimana, ma il principe William potrebbe rappresentare l’ostacolo principale. Lo scrive Gb News, citando una fonte interna. Harry sarà nella capitale inglese l’8 settembre per la cerimonia annuale dei WellChild Awards, un evento che sostiene da molti anni. La data segna anche il terzo anniversario della morte della regina Elisabetta II. Sebbene alcune indiscrezioni suggeriscano che il sovrano e il duca di Sussex potrebbero incontrarsi, fonti vicine alla famiglia reale sottolineano che nulla è stato confermato.  Secondo conoscenti del principe di Galles, William è fermamente contrario a qualsiasi udienza concessa al fratello. Ritiene che un incontro conferirebbe legittimità a Harry, dopo la pubblicazione della propria autobiografia ‘Spare’ e dopo aver preso parte a progetti televisivi critici nei confronti della famiglia reale. Un amico dell’erede al trono ha dichiarato al Daily Beast: “In definitiva, William è un soldato leale: rispetta il rango di suo padre e rispetta il diritto di suo padre di prendere le proprie decisioni, e non farà storie se ciò dovesse accadere. Tuttavia, ritiene che un incontro con Harry sia un’idea terribile, terribile”. L’anno scorso, si erano fatte speculazioni simili sui WellChild Awards 2024 e non si era tenuto alcun incontro. Pochi mesi prima, il duca di Sussex si era recato a Londra per il decimo anniversario degli Invictus Games presso la Cattedrale di St Paul. All’epoca, Harry rilasciò una dichiarazione in cui affermava di aver sperato di rivedere suo padre, ma che Charles aveva “altre priorità”. —internazionale/royalfamilynewswebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

