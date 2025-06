Harry e il ballo con Meghan incinta scatena l’indignazione: “Via i titoli reali”

(Adnkronos) – Il video di Meghan che, incinta della figlia, balla assieme a Harry in una stanza d’ospedale, col sottofondo della canzone ‘Baby Mama’, è diventato virale sui social. A molti fan del duca e della duchessa di Sussex, il filmato, pubblicato in occasione del quarto compleanno di Lilibet, è piaciuto molto, anche perché la cosiddetta ‘sfida Baby Mama’ è di gran moda su TikTok, con tante donne incinte che postano i loro balli sulle note del brano musicale che nel testo include il verso “sono incinta da troppo tempo”. Ma accanto ai fan, com’era prevedibile, adesso si fanno largo anche i critici del comportamento “poco nobile” del figlio di re Carlo. Il principe Harry e Meghan Markle sono stati attaccati dal commentatore televisivo Nile Gardiner che spesso interviene sul duca e la duchessa del Sussex, che ha definito il loro comportamento “folle” e chiedendo che vengano privati ​​dei loro titoli reali. Ha scritto su X: “Questo è folle. La regina sarebbe rimasta sconvolta. I titoli reali di Meghan e Harry dovrebbero essere rimossi il prima possibile”. Anche la biografa reale Angela Levin è intervenuta, dicendo: “Anch’io sono sconvolta. È orribile”. Il video, condiviso da Meghan in occasione del quarto compleanno della figlia Lilibet, ha riacceso il dibattito sull’uso che prosegue dei titoli reali da parte della coppia, nonostante l’abbandono degli incarichi ufficiali all’inizio del 2020. I critici sostengono che il video mina la dignità della monarchia e rappresenta l’ultimo di una serie di azioni insensibili da parte dei reali autoesiliati. —internazionale/royalfamilynewswebinfo@adnkronos.com (Web Info)