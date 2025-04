Harry e la scorta negata, oggi il ricorso alla Corte d’Appello di Londra

(Adnkronos) – Si discute oggi davanti ad una Corte d’Appello di Londra il ricorso del principe Harry contro la decisione dell’Home Office di privarlo della scorta della polizia durante le sue visite nel Regno Unito. Il caso, che verrà esaminato su due giorni, contrappone il duca del Sussex, residente negli Stati Uniti, al ministero dell’Interno britannico, che ha già vinto nel procedimento di primo grado. Non è chiaro se il secondogenito di re Carlo parteciperà all’udienza, che si prevede si svolgerà in parte a porte chiuse per proteggere informazioni “altamente riservate”. Dopo la drammatica rottura di Harry con la famiglia reale nel 2020 e il successivo trasferimento in Nord America, il governo britannico ha affermato che non gli sarebbe più stato concesso lo “stesso livello” di protezione finanziata con fondi pubblici quando si fosse trovato nel Regno Unito. Ma il principe ha intentato un’azione legale contro il ministero dell’Interno e, dopo che la sua istanza è stata respinta lo scorso anno, ora è pronto a presentare un ricorso presso la Corte d’appello di Londra. Harry e la moglie americana Meghan non sono più considerati membri attivi della famiglia reale dopo la loro partenza dal Regno Unito nel 2020. I Sussex hanno iniziato una nuova vita in California, ma il figlio minore di Charles ha affermato che problemi di sicurezza hanno ostacolato la sua possibilità di visitare la patria e che è tornato in Gran Bretagna solo raramente per brevi visite. “Il Regno Unito è casa mia”, affermò Harry in una dichiarazione scritta letta dai suoi avvocati durante un’udienza del 2023. “Il Regno Unito è centrale per l’eredità dei miei figli. Non è così se non è possibile tenerli al sicuro. Non posso mettere mia moglie in pericolo e, date le mie esperienze di vita, sono riluttante a mettere inutilmente in pericolo anche me stesso”. La battaglia legale del principe è incentrata sulla decisione del febbraio 2020 di ridurre il livello di sicurezza di Harry, presa dal ministero dell’Interno del Regno Unito e da un comitato che si occupa della protezione dei reali e delle personalità pubbliche. In precedenza, l’Alta Corte britannica aveva appreso che la decisione era stata presa in seguito a un cambiamento nello status di Harry, dopo che aveva smesso di essere un membro attivo della famiglia reale. Nel febbraio 2024 l’Alta Corte si è pronunciata contro il caso di Harry, affermando che il governo aveva agito legalmente.

La richiesta iniziale di appello del principe è stata respinta nell'aprile 2024 e gli è stato ordinato di pagare circa 1.000.000 di sterline (1,17 milioni di euro) di spese legali, secondo il quotidiano The Times. Tuttavia, il mese successivo, un giudice ha affermato che Harry avrebbe potuto effettivamente contestare la decisione presso la Corte d'appello. Gli avvocati di Harry hanno dichiarato all'Alta Corte che il principe è stato trattato "meno favorevolmente" nella decisione del comitato, sostenendo che presunti difetti procedurali rendevano il declassamento "illegittimo e ingiusto". Il governo ha sostenuto che il comitato aveva il diritto di concludere che la protezione di Harry dovesse essere "su misura" e valutata "caso per caso".