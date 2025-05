Harry e Meghan divorziano (professionalmente)

(Adnkronos) –

Harry e Meghan divorziano, ma soltanto professionalmente. Secondo quanto riferito dal Sun, Netflix ha approvato una terza stagione della bistrattata serie della duchessa di Sussex ‘With Love, Meghan’, escludendo la partecipazione del figlio di re Carlo e della principessa Diana. La coppia reale aveva firmato un accordo quinquennale con il colosso dello streaming, del valore di 162 milioni di dollari (quasi 143 milioni di euro), dove il principe Harry era apparso sporadicamente soltanto nella prima stagione. Nella seconda, invece, né lui e né i figli Archie e Lilibet avevano fatto alcuna apparizione. Adesso, Netflix ha commissionato la terza stagione incentrata esclusivamente su Meghan. Il co-ceo di Netflix Ted Sarandos è un grande fan di Meghan, che chiama addirittura “rockstar”. Possiede una casa per le vacanze vicino ai Sussex, a Montecito in California e, secondo una fonte, anche per questo motivo “il rapporto tra la società americana e la moglie di Harry è molto più profondo di quanto in tanti pensino”. In passato, Sarandos aveva affermato di ritenere che Meghan fosse “sottovalutata”. Sarà una coincidenza, ma la notizia del divorzio professionale arriva pochi giorni dopo il settimo anniversario del matrimonio dei Sussex, che la duchessa ha celebrato con un post sui social in cui non ha menzionato minimamente il marito e che per questo motivo è stato duramente criticato. “Sette anni di matrimonio. Una vita di storie”, si leggeva nel post. “Grazie a tutti voi che, vicini o lontani, ci avete amato e sostenuto durante tutta la nostra storia d’amore: vi siamo grati. Buon anniversario!”. Nel suo messaggio, Meghan parla al plurale, ma omette palesemente il marito, hanno sottolineato i commentatori, con uno di questi che ha scritto: “Meghan Markle si è appena augurata un felice anniversario! Chi lo farebbe?”. E un altro: “Nel suo post ha augurato a se stessa un felice anniversario, è così strana e fuori dal mondo, a questo punto, è davvero divertente”. —internazionale/royalfamilynewswebinfo@adnkronos.com (Web Info)