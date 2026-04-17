Harry e Meghan in Australia, incontrano sopravvissuti sparatoria Bondi Beach

(Adnkronos) – Il duca e la duchessa di Sussex hanno fatto visita ai sopravvissuti alla sparatoria di Bondi Beach e i soccorritori, nel quarto giorno del loro tour in Australia. Bagnini volontari e leader della comunità hanno incontrato Harry e Meghan sulla spiaggia di Sydney, dove a dicembre 15 persone sono morte e 40 sono rimaste ferite durante una celebrazione della festività ebraica della Hanukkah. La coppia ha visitato diverse città dell’Australia orientale, tra cui Canberra e Melbourne. I Sussex sono arrivati stamattina al Bondi Surf Bathers’ Life Saving Club, dove hanno parlato con Jessica Chapnik Khan e Elon Zizer, entrambi sopravvissuti alla sparatoria mentre proteggevano i loro figli. Anche i bagnini di Bondi, acclamati come eroi per aver protetto i passanti durante l’attacco, hanno incontrato la coppia.

Erano presenti anche i rappresentanti del Sydney Jewish Museum, che sta inaugurando una mostra dedicata all’attentato, i quali hanno definito la visita del principe Harry e di Meghan “davvero speciale”. La coppia è stata poi accolta dai fan che si erano radunati lungo la scalinata della Sydney Opera House, dove è salita a bordo di una barca per partecipare a un evento velico organizzato da Invictus Australia. In segito l’incontro con il veterano Joel Vanderzwan al porto, il quale ha regalato loro delle infradito personalizzate con i messaggi “G’day Hazza” e “G’day Megs” (espressioni colloquiali per dire “Buongiorno Harry” e “Buongiorno Meghan”. Dopo aver accettato i regali, Harry ha scherzato dicendo che di solito riceve “costumi da bagno a slip” da Invictus Australia.

La coppia si è poi diretta al largo con un’imbarcazione progettata per essere accessibile alle sedie a rotelle, in modo che i veterani feriti possano salirvi a bordo. Nel 2018, il principe Harry annunciò che l’Australia avrebbe ospitato gli Invictus Games, una competizione da lui fondata nel 2014 per i veterani militari feriti. Si tratta del primo viaggio in Australia per la coppia dal tour del 2018. Michael Hartung, amministratore delegato di Invictus Australia, ha descritto il ritorno di Harry e Meghan al porto di Sydney come un “momento che chiude un cerchio”. La coppia non svolge più attività reali e ha visitato il Paese a titolo privato.

—

internazionale/royalfamilynews

webinfo@adnkronos.com (Web Info)