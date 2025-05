Harry, messaggio a Re Carlo e a William: “Voglio riconciliarmi con la mia famiglia”

(Adnkronos) –

Il principe Harry ha dichiarato di volere una "riconciliazione" con la famiglia reale, in un'intervista alla Bbc in cui ha raccontato di essere "devastato" dopo aver perso la sua ultima causa legale in merito al livello di sicurezza per sé e la sua famiglia durante i loro soggiorni nel Regno Unito. Parlando con l'ufficio californiano dell'emittente britannica, il duca di Sussex ha dichiarato di essere stato tagliato fuori dal padre, re Carlo. "Non vuole parlarmi per via della questione della sicurezza", ha detto il principe, aggiungendo di non sapere quanto tempo rimanga da vivere al re. "Vorrei tanto riconciliarmi con la mia famiglia. Non ha senso continuare a litigare, la vita è preziosa", ha detto alla Bbc. Affermando di sentirsi "deluso" e apparendo turbato, Harry ha descritto la sua sconfitta in tribunale come una "buona vecchia trappola istituzionale" e ha incolpato la Casa Reale di aver influenzato la decisione di ridurre la sua sicurezza. Alla domanda se avesse chiesto a suo padre, il re, di intervenire nella disputa sulla sicurezza, il principe Harry ha risposto: "Non gli ho mai chiesto di intervenire, gli ho chiesto di farsi da parte e lasciare che gli esperti facessero il loro lavoro". Il principe ha affermato che il trattamento riservatogli durante il processo di definizione della sua sicurezza aveva "fatto emergere i peggiori timori". La sconfitta in tribunale e la prospettiva che le misure di sicurezza rimanessero invariate hanno fatto sì che non fosse più disposto a portare la sua famiglia nel Regno Unito, ha dichiarato alla Bbc. "A questo punto non riesco a immaginare un modo in cui riporterei mia moglie e i miei figli nel Regno Unito", ha affermato.